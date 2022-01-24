شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يمنح محمد بيومى راحة سلبية بعد الإصابة بكدمة فى الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى، بقيادة مجدى الباز، راحة سلبية لمحمد بيومى لاعب الفريق بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية فى الكتف خلال مشاركته فى مباراة بور فؤاد الودية، ويحتاج لراحة سلبية للتعافي من آثارها.

وفاز الإسماعيلى على بورفؤاد بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت عصر أمس الأحد، على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن استعدادات الفريق لملاقاة المقاولون العرب في إطار منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون قد اطمأن على لاعبيه البدلاء خلال هذه التجربة، في إطار برنامجه الإعدادي لملاقاة المقاولون العرب في رابع جولات كأس الرابطة.

جدير بالذكر أن الدراويش يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، متفوقًا على أندية الأهلي والمقاولون العرب وسموحة والجونة والبنك الأهلي.