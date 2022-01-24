شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا يكشف موعد عودة مروان محسن لتدريبات فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر، عن تحسن حالة مروان محسن مهاجم الفريق، وذلك عقب إصابته مؤخراً بكسر في شظية القدم وخضوعه لعملية جراحية وبرنامج تأهيلي.

وقال السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن مروان محسن يسير بخطى جيدة في برنامجه التأهيلي وسيكون متواجداً مع الفريق خلال شهرين من الآن.

ويستعد فيوتشر لمواجهة النادي المصري في اللقاء المقرر إقامته يوم 26 يناير الجاري، حيث يتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

من جانبه، رد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادى فيوتشر، على الأنباء التي تتردد باستمرار حول إمكانية قطع الأهلي لإعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر، والذى انتقل لفيوتشر في بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة، وقال السقا فى تصريحات تليفزيونية، "لا يوجد لاعب فى فيوتشر بعقده بند يُتيح قطع إعارته، فريقنا تكوّن منذ 4 أشهر ومازال فى طور تكوين شخصيته، لذا لن يكون من العقلانية أو يرحل اللاعبين".

وأضاف المدير الرياضي لفيوتشر متحدثاً عن هدف الفريق فى الموسم الجارى، "الفريق مازال فى إطار تكوين الشخصية ونطمح للتواجد فى المربع الذهبي هذا الموسم فلن ننافس منذ البداية أندية موجودة منذ أكثر من 100 عام ولو تواجد الفريق في المربع الذهبي سيكون شيئًا عظيمًا".