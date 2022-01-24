شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك بعد احتراف مصطفى فتحى فى التعاون السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتعش خزينة نادى الزمالك بمليون دولار، أى ما يقرب من 16 مليون جنيه مصرى، قيمة انتقال مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق لصفوف التعاون السعودى لمدة 3 سنوات ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحصل الزمالك على 16 مليون جنيه، قيمة صفقة انتقال اللاعب للفريق السعودى، حيث سدد التعاون نصف مليون دولار، فيما تحمل مصطفى فتحى نصف مليون دولار أخر حتى يتمكن من الرحيل والانتقال لفريق التعاون.

ويستغل مسئولى الزمالك هذا المبلغ فى حل بعض أزماته المالية سواء من مرتبات متأخرة، أو التفاوض مع بعض اللاعبين لتجديد عقودهم فى ظل انتهائها بنهاية الموسم الجارى.

وسبق أن احترف مصطفى فتحي في نادي التعاون في موسم 2017-2018، حيث استطاع اللاعب من تقديم مستويات متميزة خلال تلك الفترة.

شارك مصطفى فتحي، مع نادي التعاون في عهده الأول فى 11 مباراة سجل خلالها 5 أهداف، وصنع هدفين، بمجموع 641 دقيقة شارك فيها اللاعب في جميع البطولات، وفي الدوري السعودي للمحترفين شارك مصطفى فتحي في 10 مباريات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين طيلة 551 دقيقة شارك فيها، بينما شارك في كأس الملك بمباراة واحدة فقط بمعدل 90 دقيقة، لكنه لم يسجل أهداف أو صنع خلال تلك المواجهة، وخلال الفترة التي احترف فيها بنادي التعاون غاب مصطفى فتحي للإصابة عن 8 مباريات، بعدما تعرض لمشكلة في الركبة، بينما غاب عن ثماني مواجهات متتالية بدون معرفة للأسباب وقتها.

وكان مصطفى فتحي عاد إلى الزمالك فى بداية الموسم الحالي، بعدما انتهت فترة إعارة ناجحة لنادى سموحة، والتى شهدت تألق اللاعب تحت قيادة مدربه أحمد سامى، ليقرر الزمالك عودته من جديد، ومنذ بداية الموسم شارك مصطفى فتحى مع الزمالك فى 8 مباريات بمسابقة الدورى، سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع هدف وحيد، ولم يحصل اللاعب على أى بطاقة صفراء أو حمراء، كما أنه لم يشارك فى مباريات أفريقيا لعدم حلول موعدها حتى الوقت الحالى، وكذلك مباريات كأس مصر.