شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يسافر إلى ألمانيا الأسبوع المقبل لإجراء جراحة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي من السفر إلى ألمانيا الأسبوع المقبل بعدما حصل على "تأشيرة" السفر لألمانيا لأجراء جراحة الرباط الصليبي هناك.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال بطولة أمم أفريقيا الحالية المقامة في الكاميرون حيث أُصيب في مباراة مصر ونيجيريا.

ومن المقرر أن يسافر أكرم توفيق الأسبوع المقبل لإجراء عملية الرباط الصليبي في ألمانيا.

ويغيب أكرم توفيق عن الملاعب عن الملاعب ما يقرب من 9 أشهر ما يعني انتهاء الموسم الحالي للاعب مع الأهلي ومنتخب مصر.

ويعكف مسئولو الأهلي على دراسة احتياجات فريق الكرة الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، فعلى الرغم من اتخاذ قرار سابق بعدم إبرام أي صفقات شتوية، إلا أن إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي أربكت حسابات الإدارة الحمراء خاصة وأن إصابته ستبعده عن الملاعب لقرابة الـ7 أشهر.

وعلم الخليج 365 أن هناك مشاورات للتعاقد مع ظهير أيمن جديد بالأهلي ، وهناك أصوات تطالب بالاكتفاء بالثنائي محمد هاني وكريم فؤاد إلا أن هناك مقترحاً للتعاقد مع ظهير جديد ويقتصر التفكير على هشام صلاح ظهير الاتحاد السكندري والمتألق بشدة مع زعيم الثغر هذا الموسم.