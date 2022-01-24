شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد سفر الأهلي للإمارات للمشاركة فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسافر بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى إلى الإمارات يوم 31 يناير الجارى للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها فى الإمارات خلال الفترة من 3 حتى 12 فبراير المقبل.

ويستهل الأهلى مشاركاته فى بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق مونتييرى المكسيكي، وتضم بعثة النادى الأهلى الرسمية فى مونديال الأندية 65 فرداً، وتسافر الاثنين المقبل على متن طائرة خاصة.

واعتمد مجلس إدارة النادى الأهلي، فى اجتماعه الأخير الذى عُقد مساء أمس الأول، السبت، ‏بمقر النادى بالجزيرة، تشكيل البعثة الرسمية للنادى المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية وتضم البعثة 65 فردًا.‏

ويُقيم الأهلى فى أحد فنادق الإمارات القريبة من ملاعب كأس العالم للأندية ولا يقيم معه أى فريق من الفرق المشاركة فى البطولة بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.