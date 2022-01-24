شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام موسيماني مع الأهلى قبل أزمة تمديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الاستياء على مسئولى النادى الأهلي بسبب تصرفات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى، وحديثه فى وسائل الإعلام عن تفاصيل مفاوضاته مع مسئولى النادى بشأن تجديد عقده، وهو ما يخالف مبادئ وقيم الأهلي.

موسيمانى قاد الأهلى فى 74 مباراة بكل البطولات حقق الفوز فى 53 لقاءً وتعادل فى 16 مباراة وخسر 5 مواجهات، وتوج مع الأهلى بـ5 بطولات هى "دورى أبطال أفريقيا مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وكأس مصر مرة"، وقاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية بقطر.

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة وبفارق 4 نقاط، كما خسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، ويستعد موسيمانى لقيادة الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية بجانب بطولة الدورى وكأس مصر ودورى الأبطال الأفريقى والسوبر الأفريقى للموسم الجديد.

ويرفض مسئولو النادى الأهلى الضغوط التى يمارسها موسيمانى فى إجبار إدارة النادى على الانتهاء من تجديد عقده قبل السفر إلى الإمارات لخوض منافسات كأس العالم للأندية بنهاية يناير الجارى، وترى أن الوقت لا يزال طويلا قبل حسم الأمر وترغب فى تأجيل حسم ملف تجديد عقد المدرب الجنوب أفريقى بعد الانتهاء من منافسات مونديال الأندية.

ويسود حالة من الغضب الشديد من مسئولى الأهلى بعد التصريحات التى أدلى بها المدرب خلال المؤتمر الصحفى لمباراة المقاولون العرب الأخير بكأس الرابطة، لاسيما أن المدرب لم يحترم سرية المفاوضات مع النادى وأخرج معلومات تخص المفاوضات يتن مناقشتها فى الغرف المغلقة فى ظاهرة جديدة على النادى الأهلي.

موقف موسيمانى دفع مسئولى الأهلى لتأجيل حسم مفاوضات تجديد العقد مع موسيماني، والانتظار لما سيحدث فى مونديال الأندية، قبل التفاوض مع المدرب مجددا على البنود الخلافية من أجل تجديد عقده.