شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يبدأ اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ محمد محمود، لاعب خط وسط النادى الأهلى، اليوم الاثنين، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد فى العضلة الخلفية الذى تعرض له فى مباراة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق في كأس رابطة الأندية، وأكد أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، أن محمد محمود سيغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة تصل إلى 10 أيام يعود بعدها للمشاركة مع الفريق.

ويستأنف فريق الاهلي تدريباته اليوم، الاثنين، فى إطار الاستعداد لمباراة سموحة فى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها الخامسة مساء الخميس المقبل، بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس، الأحد، لالتقاط الأنفاس خوفاً من الإجهاد.

ويرتبط محمد محمود بذكرى حزينة مع جمهور الأهلى فمنذ انضمامه للقلعة الحمراء لم يشارك سوى فى 74 دقيقة فقط مقسمة على مباراتين هما مباراتا بيراميدز التى خسرها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وسموحة والتى فاز بها المارد الأحمر بهدف نظيف، إلا أن اللاعب الشاب تعرض لقطع فى الرباط الصليبى وحينما تعافى وأصبح سليماً تلقى صدمة أخرى بإصابة أخرى بالرباط الصليبى .

محمد محمود كان ضمن صفوف المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب ولكن تسببت الاصابة فى إبعاده عن التتويج الأفريقى للفراعنة الصغار بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بالقاهرة .

انضم محمد محمود إلى صفوف المنتخب بطلب مباشر من أجييرى مدرب الفراعنة السابق بعدما كان ضمن كتيبة المنتخب الأولمبى بعد إصابة سام مرسى قبل مباراة النيجر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.