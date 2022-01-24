شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: حسام غالى أخطر موسيمانى بعدم الحديث عن تمديد العقد فى المؤتمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل اجتماع حسام غالى عضو مجلس ادارة النادى الاهلى بالجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، بعد أزمة تصريحاته الأخيرة فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب مباراة المقاولون العرب بكأس الرابطة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "حسام غالى تم تفويضه من مجلس الإدارة، وتحديداً محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على الكرة، لعقد اجتماع مع موسيمانى بعد تصريحاته الأخيرة".

وأضاف شوبير، "حسام غالى قال لموسيمانى الأهلى لا يدار بهذه الطريقة، وأن حديثه عن مفاوضات تمديد تعاقده مع النادى فى المؤتمرات الصحفية أمر غير مقبول على الإطلاق، وأن الأهلى غاضب للغاية من هذه الطريقة".

وأوضح شوبير أن "حسام غالى قال لموسيمانى، المؤتمرات الصحفية للحديث عن الجوانب الفنية فقط لا غير، وطلب منه ألا يستجيب لإلحاح الصحفيين للحديث عن أمور أخرى، وعلى رأسها تمديد العقد، وقال له خلى ملف تمديد العقد يسير وفقاً لطريقة وأسس الأهلى فى التفاوض بعيداً عن الإعلام".

وأكمل شوبير، "تم الاتفاق بين حسام غالى وموسيمانى على عدم الحديث عن ملف تمديد العقد فى الوقت الحالى والتركيز فى كأس العالم للأندية، موسيمانى نقل لحسام غالى غضبه من تغريدة محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى".

وتابع شوبير، "مجلس الأهلى طلب من محسن صالح حذف التويتة، وفعلا حذفها وقال أنا مقولتش حاجة غلط أنا بقول يابخته اللى يدرب الأهلى، وأنا كشوبير بوافقه فى الرأى يابخته اللى يدرب الأهلى".

وأشار شوبير إلى أن "حسام غالى طلب من موسيمانى إشراك اللاعبين الأساسيين فى المباريات المتبقية من كأس الرابطة لتجهيزهم لكأس العالم للأندية".