كارتيرون يجهز الناشئين لمواجهة سيراميكا فى رابع جولات كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - يجهز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اللاعبين الناشئين الذين سيمنحهم فرصة المشاركة فى مواجهة سيراميكا فى الجولة الرابعة من مسابقة كأس الرابطة، والمحدد لها الجمعة المقبل.

واستقر كارتيرون على منح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الناشئين بعدما تعرض الفريق للخسارة الثقيلة من غزل المحلة بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى أقيمت مساء السبت.

وبدأ المدير الفنى منح اللاعبين الناشئين بعض التعليمات الفنية والتى سيقوم بتطبيقها خلال مواجهة سيراميكا، مع استبعاد عدد من اللاعبين الأساسيين.

كارتيرون علق على أداء الفريق خلال مواجهة غزل المحلة، مؤكدًا أنه لا يوجد مستوى أسوأ من المستوى الذي ظهر عليه الفريق في لقاء المحلة، مضيفًا أنه يقصد بالناشئين الذين سيمنحهم الفرصة اللاعبين أصغر من سن 21 عاما.

وأكد المدير الفني للزمالك أنه كان يتم سؤاله باستمرار عن سر عدم الدفع بباقي اللاعبين في المباريات، والجميع علم الإجابة في مباراة غزل المحلة، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين في الزمالك لديهم القدرة على صناعة الفارق كأشرف بن شرقي وزيزو وطارق حامد والونش، ووجود هذه المجموعة يجعل الفريق ينافس على البطولات.

وتابع كارتيرون أن هناك عددا كبيرا من الناشئين شاركوا في مباريات كأس الرابطة، مضيفا أنه كان يختبر اللاعبين الناشئين والبدلاء في الثلاث مباريات الماضية، موضحا أنه ليس نادما على ذلك، وأنه من المفترض أن يخوض اللاعبون المباريات بجدية وبأداء رجولي أفضل من المستوى الذي ظهر عليه الفريق في كأس الرابطة، واختتم المدير الفني للزمالك: "نفتقد فريقا بالكامل في كأس الرابطة، وكانت هناك فرصة لتجربة البدلاء والناشئين وللأسف لن أعتمد على عدد كبير منهم في الفترة المقبلة".