شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة العتاب بين موسيمانى وسيد عبد الحفيظ فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الاهلى ، جلسة مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق على هامش التدريبات، عاتبه خلالها على التصريحات التى أطلقها فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب مباراة المقاولون العرب بكأس الرابطة، وتحدث خلالها عن كواليس تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وحرص مدير الكرة بالأهلى على نقل غضب مسئولى القلعة الحمراء لموسيمانى بسبب تصريحاته الأخيرة وتعمده إفشاء أسرار الغرف المغلقة فى الأهلى، مؤكداً للمدرب الجنوب افريقى أن الأهلى منظومة تدار بقواعد وأسس ثابتة، ليس من بينها الحديث فى وسائل الإعلام عن أدق تفاصيل العمل فى القلعة الحمراء.

ومن جانبه تفهم المدرب الجنوب أفريقى غضب الإدارة مؤكداً أنه تلقى سؤالا من أحد الصحفيين عن أسباب تأخر تمديد تعاقده، فبادر بالإجابة دون النظر لمردود هذه الواقعة على النادى.

وكشف بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى تطورات تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء، وقال موسيمانى فى المؤتمر الصحفى عقب مباراة المقاولون العرب، "بالنسبة لعقدى مع الأهلى أنا لا أعلم مصيره، الأمر طال ونتفاوض منذ فترة طويلة منذ قبل لقاء كايزر تشيفز ولقاء السوبر الافريقى ، ونتفاوض مجدداً حالياً قبل كأس العالم للأندية".

وأضاف المدير الفنى للأهلى، "لم نصل إلى نقطة اتفاق حتى الآن صراحة، والاختلاف ليس على الراتب لكن حول بعض الاساسيات فى العقد وطبعا ليس من الجيد أن تطول فترة المفاوضات".

وتابع موسيمانى، "أريد الاستمرار، والأهلي يعلم بأنني أريد الاستمرار، والأهلي أيضا يريد استمرارى".