شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة سموحة بعد راحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاهلي تدريباته اليوم، الاثنين، فى إطار الاستعداد لمباراة سموحة فى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها الخامسة مساء الخميس المقبل، بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس، الأحد، لالتقاط الأنفاس خوفاً من الإجهاد.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد أشاد بالمستوى الفنى والبدنى الذى قدمه شباب الأهلي خلال مباراة المقاولون العرب، وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بعد المباراة، إنه سعيد بما قدمه شباب الأهلي خلال مباريات كأس الرابطة.

وأضاف موسيماني، «أول مباراة لشباب الأهلي كانت الأصعب لإذابة الجليد بينهم وبين مثل هذه المباريات، وهذا ما سعيت لتجاوزه لإكسابهم الثقة والخبرات مع استيعاب طريقة اللعب، ولهذا كانت هذه المباريات فرصة جيدة بالنسبة لهم».

وأوضح موسيماني أن الأهلي يمتلك عناصر شابة مميزة للغاية وقادرة على تقديم المزيد من المجهود المؤثر للفريق الأول في الفترة القادمة، مؤكدًا أنهم استوعبوا الكثير من طرق اللعب وبدأوا يظهرون بشخصيتهم وسعيهم الدائم لتسجيل الأهداف لتحقيق الفوز.

وأكد أنه سيقوم باصطحاب أكثر من عنصر بفريق الشباب الذي يشارك حاليًّا للدخول بقائمة الفريق في كأس العالم للأندية، ولكنه لن يعلن الآن عن هذه الأسماء؛ حتى لا يتأثر بقية اللاعبين، خاصة أن الفريق أمامه مباراتان في كأس الرابطة ويسعى للحفاظ على تركيز جميع اللاعبين.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدا أن ظروف بطولة كأس الرابطة هي التي أجبرته على إشراك العناصر الشابة بصفوف الفريق نتيجة للإصابات وعدم جاهزية البعض الآخر، ولكنها كانت فرصة رائعة لاكتشاف هذه العناصر التي أصبحت مكسبًا للنادي الأهلي.