شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتمسك بـ خوان براون ويرفض إقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى فكرة إقالة الأرجنتينى خوان براون، المدير الفني للفريق، من منصبه بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الدراويش في الدوري ثم كأس رابطة الأندية المحترفة مؤخراً، وجدد المجلس ثقته فى المدرب مؤكداً أن الصفقات الجديدة سوف تساهم فى تعديل النتائج فور انسجامها مع عناصر الفريق الأساسية خلال الفترة المقبلة.

ونجحت لجنة التعاقدات بالإسماعيلي فى إبرام 4 صفقات حتى الآن جميعها فى خط الهجوم، وهم "البوليفي كاراميلو ألجازنزا، الجامبي سايكو كونتيه، الإيفواري جان موريل بوي، والأرجنتينى دييجو فيرناندو".

ويسعى الدراويش لتدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة من العيار الثقيل تكون قادرة على تطوير أداء الفريق للأفضل وتسهم بشكل تدريجي في استعادة النتائج الإيجابية ووضع الفريق في مكانته المعروفة بين أندية القمة، حيث يحتل حاليا المركز قبل الأخير في جدول الدوري المصري برصيد نقطتين.

ويحتل الدراويش صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب الفوز على سموحه والتعادل مع الأهلى والبنك الأهلى قبل مواجهة المقاولون العرب عصر الخميس المقبل على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة.