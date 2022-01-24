محمد عبدالمنعم: حلمي العودة إلى الأهلي.. وفيوتشر نادٍ بمواصفات أوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علي البهجي:

أكد محمد عبدالمنعم لاعب فيوتشر ومنتخب مصر، أنه يحلم بالعودة إلى الأهلي مجددا والمشاركة في التتويج بالبطولات.

وقال عبد المنعم في تصريحات عبر قناة "mbc مصر":" المشاركة في أممم فريقيا ستساهم في عودتي للأهلي أو الاحتراف الخارجي".

وأضاف:"تمسكت بالخروج على سبيل الإعارة خلال فترة تواجد فايلر كمدير فني للأهلي، من أجل الحصول على فرصة المشاركة كأساسي وهذا ما حدث بالفعل".

وأكمل:" شاركت بشكل أساسي مع سموحة وحصلت على خبرات مع الفريق، وبعدها اصريت على الخروج للإعلارة مع فوتيشر، فهو نادي بمواصفات اوروربية وطموحنا المربع الذهببي هذا الموسم".

وأتم تصريحاته:"حلمي العودة إلى الأهلي وحصد الألقاب مع بطل أفريقيا، واسرتي كلها أهلاوية، فالنادي الأهلي لا يمر عليه شهر إلا بتحقيق بطولة".