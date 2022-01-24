الامارات | النصر ينتزع بطاقة نصف نهائي دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر ينتزع بطاقة نصف نهائي دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم فريق النصر بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري السلة، بعد تجديد الفوز أول من أمس، على ضيفه البطائح «86-72»، في إياب ربع النهائي، مع العلم أن الفريق الأزرق فاز في الذهاب الأربعاء الماضي بفارق ثلاث نقاط «81-78». ويلتقي النصر في نصف النهائي مع حامل اللقب شباب الأهلي، في موعدٍ يحدد في ما بعد، بعد أن ضمن «فرسان السلة» برفقة الشارقة، تأهلهما المبكر. وعرف النصر كيفية تكرار فوزه على البطائح، بعد أن نجح لاعبو «العميد» في نيل الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الثالث بواقع «29-20 و16-15 و22-12»، قبل أن يفشل البطائح في العودة بنتيجة المباراة رغم نيله الأفضلية بنتيجة الربع الرابع «25-19». وتألق من جانب النصر نجمه الشاب حسن عبدالله، بنيله لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 22 نقطة، منها تسع نقاط عن الرميات الثلاثية.

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