الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شائعات

قال مقربون من لاعب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين إن إدارة النادي قامت بطمأنة اللاعب بأنه باقٍ في صفوف الفريق، وأن عليه عدم الالتفات إلى ما وصفته بالشائعات التي تبثها مواقع التواصل الاجتماعي.

ضغط

اختفى أحد اللاعبين الكبار من الوجود في تشكيلة فريقه الأساسية، حيث يضغط مجلس إدارة النادي على اللاعب من أجل تقليل قيمة عقده أو الرحيل للتخلص من عقده المالي المرتفع.

مفاوضات

دخل أكثر من نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين على خط المفاوضات مع مدافع شهير بأحد أندية الإمارة الباسمة، للتعاقد معه في نهاية الموسم الجاري، إذ ينتهي عقده بعد أربعة أشهر. الغريب أن ناديه على علم بتلك المفاوضات، ولم يتحرك مسؤولوه لتمديد عقد اللاعب.

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