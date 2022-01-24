الامارات | أول منتخب إماراتي لـ «الفنون القتالية» يدخل تحدي بطولة العالم بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أول منتخب إماراتي لـ «الفنون القتالية» يدخل تحدي بطولة العالم بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو وشركة بالمز الرياضية. ويشارك في الحدث 521 مقاتلاً ومقاتلة من 60 دولة، في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، ويستمر حتى 29 الجاري. وتشهد البطولة مشاركة أول منتخب للإمارات في الفنون القتالية المختلطة الذي تم تكوينه في ديسمبر الماضي، بعد إقامة تجارب عدة بمشاركة 50 مقاتلاً ومقاتلة تم اختيار 15 لتمثيل المنتخب، وأقيم لهم معسكر إعدادي داخلي. وفي النهاية سيمثل المنتخب رسمياً في البطولة أربعة مقاتلين، هم جمعة بشير البدور (وزن الذبابة)، سعيد الحوسني (وزن الريشة)، فهد أحمد الزعابي (وزن المتوسط)، عبدالله وليد الشامسي (وزن الديك). وأقيمت أمس، قرعة البطولة بالقاعة الكبرى بفندق ميلينيوم أبوظبي، بحضور الوفود المشاركة، كما جرى التأكد من إجراءات التسجيل الرسمي ومراجعة البيانات، لمعظم الفئات المشاركة، متبوعة بشرح قوانين البطولة، تحت إشراف اللجنة الفنية وطاقم التحكيم المعتمد من الاتحاد الدولي.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، رئيس لجنة الفنون القتالية، محمد بن دلموك الظاهري: «أبوظبي تواصل ريادتها في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، وترسيخ مكانتها المتميزة وجهة رائدة تستقطب نخبة الفعاليات، ويتنافس فيها أفضل رياضي العالم».

وأكد أن البطولة تأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة ودعمها ورعايتها المتواصلة لمسيرة التنمية الرياضية، كما أكد حرصهم على توفير كل عوامل النجاح لتقديم نسخة استثنائية مبهرة، خصوصاً أنها المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة في الإمارات.

بدوره أكد المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، فؤاد درويش، اكتمال الترتيبات كافة لانطلاق الحدث، وأوضح: «واثقون بالنجاح الذي ستحققه البطولة على المستويات كافة في ظل هذه المشاركة الكبيرة، والرصيد الذي تمتلكه أبوظبي في تنظيم بطولات الألعاب القتالية المختلطة (يو اف سي) و(محاربي الإمارات)».

• يمثل المنتخب في البطولة 4 مقاتلين: جمعة بشير (وزن الذبابة)، سعيد الحوسني (الريشة)، فهد الزعابي (المتوسط)، عبدالله الشامسي (وزن الديك).

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