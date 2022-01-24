الامارات | انطلاق المعسكر الشتوي لقضاة الملاعب ودورة «الفار» بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المعسكر الشتوي لقضاة الملاعب ودورة «الفار» بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق أمس المعسكر الشتوي لحكام كرة القدم ودورة «الفيفا» لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي يُنظمها اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، في الفترة من 23 إلى 26 الجاري، بمشاركة 63 حكماً لكرة القدم، من ضمنهم ثلاثة حكام من البحرين وإيران.

وافتتح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، سالم الشامسي، فعاليات دورة تقنية الفيديو، وشهد الافتتاح نائب رئيس لجنة الحكام، محمد علي عمر.

وتتضمن الفترة الصباحية من برنامج المعسكر الشتوي للحكام تدريبات عملية على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي، يتم خلالها التدريب على أجهزة تقنية الفيديو من خلال مباريات مصغرة، بالاستعانة بلاعبين هواة، فيما تعقد في الفترة المسائية محاضرات نظرية بقاعة الاجتماعات في فندق مير كيور بدبي.

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