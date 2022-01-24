الامارات | الإيرلندي تريفور برين يتوّج بكأس «دولية قفز الحواجز»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإيرلندي تريفور برين يتوّج بكأس «دولية قفز الحواجز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الفارس الإيرلندي تريفور برين بكأس جائزة لونجين الكبرى مساء أول من أمس، في ختام بطولة قفز الحواجز الدولية من فئة النجمتين. وشهد ختام البطولة وتوّج الفائزين، رئيس اتحاد الفروسية والسباق أحمد ناصر الريسي، ورئيس لجنة تحكيم بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز جوشيم غلفوس. وحل بالمركز الثاني الفارس الإماراتي عمر عبدالعزيز المرزوقي، وجاء ثالثاً الفارس الإيطالي سايمون كواتا.

وحصد الفارس الشيخ علي بن عبدالله القاسمي كأس جائزة المركز الأول في المنافسة الدولية من فئة النجمتين، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وعاد المركز الثاني إلى الفارس محمد شافي الرميثي، وحل ثالثاً الفارس السوري فراس حمامة. وشهد صباح أمس، آخر أيام بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، بختام منافستي الأشبال و(الجونيورز)، حيث حاز مبخوت الكربي المركز الأول في منافسة الأشبال الدولية، وعاد لقب الشباب للسعودي عثمان باكرمان.

في المقابل، فاز بلقب بطولة الشراع الدولية من فئة خمس نجوم، وجوائزها 95.200 يورو، البلجيكي ويلم فيرمير.

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