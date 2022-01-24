الامارات | فوز الحمرية والفجيرة.. وتعادل المتصدر والوصيف في «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الحمرية والفجيرة.. وتعادل المتصدر والوصيف في «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ فريق دبا الفجيرة على صدارته لدوري الدرجة الأولى، على الرغم من تعادله على ملعبه مع البطائح بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الدرجة الأولى، بعد أن أصبح رصيده 40 نقطة، وسجل للبطائح البرازيلي رودريغو سوزا في الدقيقة (45+1)، بينما سجل لدبا الفجيرة البرازيلي دياجو دا سيلفا في الدقيقة 50، وفي الجولة نفسها تعادل الذيد مع العربي من دون أهداف في المباراة التي أقيمت في ملعب الذيد، ليصبح رصيد العربي 38 نقطة، مقابل 14 للذيد.

وفاز الحمرية على الرمس بهدفين نظيفين، سجلهما البرازيلي لويز هنريكو في الدقيقتين (24، 77)، ليصبح رصيد الحمرية 33 نقطة، مقابل 10 للرمس. وفاز الفجيرة على ضيفه حتا بهدف نظيف، سجله اللاعب محمد سالم في الدقيقة 53، ليصبح رصيد الفجيرة 23 نقطة، مقابل 22 لفريق حتا.

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