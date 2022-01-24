الامارات | فريق الإمارات يبدأ معسكره الداخلي في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإمارات يبدأ معسكره الداخلي في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن أول من أمس فريق الإمارات معسكره الداخلي في الفجيرة، والمستمر حتى 29 الجاري، يتخلله عدد من المباريات الودية، بحسب بيان صحافي للنادي، حيث يسعى من خلالها مدرب الفريق أيمن الرمادي إلى تجهيز الفريق بالشكل الأفضل لاستئناف دوري أدنوك، والحفاظ على المعنويات المرتفعة بعد تحقيق 4 نقاط في آخر مباراتين بالتعادل أمام الشارقة والفوز على عجمان. ولعب الفريق مباراة ودية أمام زينيت سانت بطرسبرغ الروسي في دبي، انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة، حيث وقف الرمادي على مستوى عدد من اللاعبين.

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