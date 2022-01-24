الامارات | العروبة يخطف التعادل من ملعب خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يخطف التعادل من ملعب خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل خورفكان والعروبة بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما أمس في استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين لتحديد المراكز من التاسع إلى الـ14، ليصبح رصيد العروبة ست نقاط، مقابل أربع نقاط لخورفكان.

افتتح خورفكان التسجيل عن طريق البرازيلي كيكاوي خيسوس في الدقيقة الثامنة،

وعادل أحمد موسى للعروبة في الدقيقة 19، بعد تسلمه كرة عرضية من البحريني علي مدان، سددها داخل المرمى.

تقدم خورفكان بالهدف الثاني عن طريق اللاعب البرازيلي فاليمور انتونيو، بعد تسديدة في الدقيقة 65، وسجل العروبة هدف التعادل عن طريق الكولومبي ستيفن في الدقيقة 84.

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