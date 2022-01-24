الامارات | «ميونيخ» تحرز لقب كأس الوثبة في أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن «ميونيخ» تحرز لقب كأس الوثبة في أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت المهرة «آر بي ميونيخ» لتيري تولي، بإشراف رهوندا تولي، وقيادة الفارسة كارلي هيوز، لقب كأس الوثبة ستاليونز، بمضمار سام هيوستن بولاية تكساس في الولايات المتحدة. وأظهرت «آر بي ميونيخ» البالغة من العمر أربع سنوات، سرعة كبيرة منذ بداية السباق وحتى نهايته، بينما حلت في المركز الثاني «ساوذرن بيل» لبيلي كروز بإشراف راشيل روسيل، وقيادة جيراردو مورا، فيما حلت ثالثة «آربي فاسيناتور» لمورجان اوبراين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news