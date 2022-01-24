شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتا سموحة والبنك فرصة الأهلي لتجهيز لاعبيه قبل خوض مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على تغيير استراتيجيته بشأن الهدف من مشاركته في منافسات بطولة كأس الرابطة، من خلال الاعتماد على المجموعة الأساسية في المباراتين المتبقيتين ضد سموحة والبنك الأهلي، بعدما اعتمد بشكل أساسي على اللاعبين الناشئين في الفترة الماضية، ونجحوا في تحقيق 3 تعادلات أمام فرق الجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب.

تأتي رغبة الجهاز الفني للأهلي في الاعتماد على اللاعبين الأساسيين في مباراتي سموحة والبنك الأهلي لتجهيزهم قبل السفر إلى الإمارات نهاية الشهر الجاري، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها القادمة، وتكون المباراتان المتبقيتان في الدور الأول لكأس الرابطة بمثابة البروفتين الأخيرتين للفريق الأحمر للاطمئنان على حالة اللاعبين الأساسيين قبل السفر إلى الإمارات.

ويعود للمشاركة مع الأهلي كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر طاهر وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني، بعدما غابوا عن المشاركة في أية مباراة ماضية بكأس الرابطة، واكتفى الجهاز الفني باللعب بعدد من اللاعبين الكبار وهم محمد هاني وكريم فؤاد ومحمود وحيد وكريم فؤاد وحسام حسن وعمار حمدي.

ويعاني الأهلي من غموض موقفه بشأن المشاركة في كأس العالم للأندية، في ظل عدم الاستقرار على اللاعبين الذين سيستعين بهم في منافسات المونديال لوجود عدد من اللاعبين من في صفوف مننتخبات بلادهم المشاركين في أمم إفريقيا، مثل محمد الشناوي وحمدي فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف مع منتخب مصر وعلي معلول مع منتخب تونس واليو ديانج مع منتخب مالي.

وتأكد غياب كل من بدر بانون وأكرم توفيق وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولي ومحمود كهربا، بينما لم يتحدد موقف الثنائي حسام حسن ومحمد ومحمود من اللحاق بمنافسات كأس العالم للأندية حتى الآن.