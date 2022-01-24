شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى دور الـ 16 بكأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى إطار دور الـ 16 بكأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021 / 2022 على صعيد 7 مواجهات، بعد تأجيل لقاء اتحاد الشرطة مع الفائز من إيسترن كومبانى مع طلائع الجيش لتأجيل لقاء الأخير فى دورالـ 32 بسبب حالات كورونا.

ويشهد هذا الدور لقاءات بين كل من: الزمالك مع بورسعيد وهليوبوليس مع الطيران والقناة مع سموحة والزهور مع الاتحاد السكندرى وبتروجت مع إسكندرية للبترول وسبورتنج مع بنى سويف والأهلى مع طنطا.

فيما شهد دور الـ 32 فوز كل من الزمالك على الصيد 3/0 و هليوبوليس على 6 أكتوبر 3/0 والطيران على الشمس 3/1 وسموحة على الداخلية 3/1 وإتحاد الشرطة على بنها 3/0 و الزهور على دلفى 3/0 وإسكندرية للبترول على العبور 3/0 و بتروجت على الترسانة 3/0 .

كما فاز فريق طنطا على الإعلاميين 3/2 والأهلى على جزيرة الورد 3/0.

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة عن صعود فرق كلا من القناة و الإتحاد السكندرى و سبورتنج و بنى سويف و بورسعيد إلى دور الـ 16 بكأس مصر فى ظل اعتذار كلا من مصر للبترول و المنيا و أبو سمبل و الفيوم و كفر الشيخ على التوالى عن دور الـ 32.

بينما تأجل لقاء ايسترن كومباني مع طلائع الجيش إلى يوم الأربعاء بسبب ظهور حالات كورونا فى فريق طلائع الجيش .

فما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى و الزمالك فى الجولة الخامسة بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى .

وشهدت قمة الدور الأول من دورى سيدات الطائرة فوز الأهلى بنتيجة 3/0 والتى أقيمت السبت الماضى على صالة الشرقية للدخان .

و ينطلق الدور الثانى يوم 28 فبراير المقبل بمواجهات بين كلا من ، الشمس مع الأهلى و سموحة مع أصحاب الجياد و سبورتنج مع هليوبوليس و الجزيرة مع الصيد و الزمالك مع الصيد .