شكرا لقرائتكم خبر عن رأس البر تستضيف بطولة الجمهورية لناشئى المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد المصارعة، برئاسة إبراهيم عادل مصطفى، إقامة بطولة الجمهورية لناشئى المصارعة تحت 15 سنة، والمقرر إقامتها فى الفترة من 8 إلى 12 فبراير المقبل، فى رأس البر كأول بطولات الجمهورية والتى تقام على مدار العام.

ومن المقرر أن يتم اختيار الفريق المشارك فى منافسات بطولة البحر المتوسط، التى تقام مارس المقبل من خلال هذه البطولة، وفقا للنتائج التى سيتم تحقيقها فى المنافسات.

وكان اتحاد المصارعة قرر تجميد وإيقاف المشاركات فى البطولات الدولية والمحلية لحين حل الأزمة المالية بوصول الدعم من وزارة الرياضة، وفور وصول الدعم سيتم البدء فى إجراءات المشاركة فى البطولة وانطلاق النشاط المحلى، وتنفيذ خطة إعداد اللاعبين الدولين فى المنتخب سواء الرومانى أو الحرة أو النسائية.

يذكر أن هانى علام مدير الاتحاد الحالى والمرشح السابق على رئاسة الاتحاد قرر التنازل عن الدعوى التى أقامها على نتيجة الانتخابات فى منصب الرئيس، حفاظا على استقرار الاتحاد الفترة المقبلة.