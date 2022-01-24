بعد قرار شطبه.. أحمد سليمان يوجه رسالة "نارية" لجماهير وأعضاء الزمالك قبل المنافسة أمام مرتضى منصور على رئاسة النادى

الشارقة - اميمة ياسر - وجه أحمد سليمان المرشح على مقعد الرئاسة في انتخابات الزمالك المقبلة كلمته لجماهير وأعضاء النادي.

وقال أحمد سليمان في كلمته:" أحبائي زملائي أعضاء الجمعية العمومية الموقرة لنادينا الحبيب، أعلم جيدا إننا نتطلع إلي زمالك يليق بتاريخ نادينا العريق الذي قدم علي مادار 111 سنة نجوما لامعة في كل الألعاب المختلفة وقدم شخصيات عامة زملكاوية.. زملكاوية الأصل وبالطبع والسلوك الحميد في كافة مؤسسات الدولة المختلفة".

وتابع:"لا أنكر أيضا الضرر الكبير الذي ارهقنا وأثر علي نادينا في السنوات الأخيرة دون فائدة أو طائل يذكر، أننا جميعا متفقون علي هدف واحد هو السعي من أجل زمالك اقوي وأفضل وأكثر تتويجا، زمالك له كلمة مسموعة قاطعة تليق بإسم القلعة البيضاء".

وأكمل:"أقول للجميع سوف تكون انتخابات نادينا مثلا يحتذي به في النظام والإحترام والسلوك القويم ولا تصدقوا المندسين الذي يرغبون في تشويه زمالك الفن والهندسة لصناعة أزمات بحثا عن تعطيل العملية الانتخابية وأؤكد أننا أخذنا وعودا وعهودا على أنفسنا كقائمة واحدة أن نعيد لكل عضو زملكاوي حقه الانتخابي دون إقصاء من أحد".

وأضاف:"أؤكد أيضا أن أصحاب الصوت العالي والضجيج الفج بلا فائدة لن يكون لهم وجود في زمالك المستقبل، اعهدهم بأننا نملك حلولا جذرية وقاطعة لكل أزمات نادينا الكبير كما نملك برنامجا طموحا صنعته انا وزملائي بالقائمة ومحبي الزمالك يليق بنا وبهم".

واختتم:" أود أن اذكركم بأننا لن ولم تأتي سيرة الزمالك في وسائل الإعلام بسوء لأننا ببساطة سوف نكرس كل جهودنا لحل اي أزمة أو مشكلة تواجهنا، كما أننا لن تتيح الفرصة لأحد أن يشوه تاريخ نادينا العظيم،الذي قدم إدارات سابقة ناجحة ورموز يحتذي بها".

واختتم:"أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، املنا وطموحانا أن نراكم سند لنا خلال العملية الانتخابية لنحقق معا زمالك كبير.. زمالك المستقبل.. زمالك كل المستقبل".

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شطبه لعضوية اللواء أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة النادي خلال الانتخابات الأخيرة.

وفي تصريحات لأعضاء نادي الزمالك عبر الإذاعة الداخلية أعلن منصور أنه يمتلك العديد من التسجيلات التي تدين أحمد سليمان وآخرين في التآمر على نادي الزمالك ومحاولة هدمه لذا تم شطبه.

ويعقد نادي الزمالك حاليا اجتماعا للجمعية العمومية لبحث ميزانية النادي وتعديل بعض البنود في اللائحة الخاصة بالقلعة البيضاء.

و كان من المقرر أن تبدأ إجراءات التسجيل في التاسعة صباحاً، لكن عدم حضور السادة المستشارين حال دون ذلك.

وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية أصدرت بيانها الخاص باجتماع الجمعية العمومية الخاصة بنادي الزمالك وأكدت فيه بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك.