التعاون السعودى يحسم الجدل ويعلن ضم مصطفى فتحى رسمياً.. ورئيس النادي يكشف حقيقة إنتقال اللاعب للأهلى عن طريق التعاون

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي التعاون السعودي التعاقد بشكل رسمي مع مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مقابل مليون دولار للزمالك .

وأعلن النادي السعودي عبر حسابه الرسمي التعاقد مع مصطفى فتحي بشكل رسمي.

وينتهي عقد مصطفى فتحي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ورفض اللاعب تجديد عقده مع الزمالك لينضم بشكل رسمي صفوف فريق التعاون.

وبلغت قيمة الصفقة مليون دولار يحصل عليهم الزمالك.

أكد سعود الرشودي، رئيس نادي التعاون السعودي، إنه يرفض ما يقال بشأن تعاقده فر وقال الرشودي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "لن نكون كوبري لانتقال مصطفى فتحي إلى النادي الأهلي ولن نقبل بذلك".

وأشار، رئيس نادي التعاون السعودي: "تعاقدنا مع مصطفى فتحي لمدة 3 مواسم ونصف".يقه مع مصطفى فتحي لينتقل إلى النادي الأهلي في الفترة المقبلة.