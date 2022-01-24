شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مع سموحة و الزمالك مع سبورتنج بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجولة الختامية من منافسات الدور التمهيدى من بطولة دورى سوبر كرة السلة، لترتيب المراكز من الأول إلى الثامن.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع سموحة، بينما يلتقى الزمالك مع سبورتنج، على أن تكون باقى المواجهات الجزيرة مع الاتحاد السكندرى، والمصرية للاتصالات مع مصر للتأمين.

ويتصدر الاتحاد السكندرى جدول ترتيب فرق الدورى، رصيد 22 نقطة، ويليه الأهلى بنفس عدد النقاط، ثم الجزيرة 20 نقطة، والاتصالات 18 نقطة، سبورتنج 17 نقطة، الزمالك 16، والتأمين 15، وسموحة 14 في المركز الأخير.

ويتغيب عن الأهلى عمر عزب؛ لعدم سداد غرامة مباراة القمة، والتي تبلغ 10 آلاف جنيه، بينما يتغيب عن الزمالك احمد ياسر لنفس السبب، حيث تبلغ الغرامة الموقعة عليه 20 ألف جنيه.