شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة المنشطات: اثنان فقط بين لاعبي الدوري المصري تعاطيا المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حازم خميس، رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، عن حقيقة تعاطي 6 لاعبين في الدوري المصري للمنشطات، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح، وهناك اثنان فقط بين لاعبي الدوري المصري تعاطيا المنشطات.

وقال خميس، خلال تصريحات تليفزيونية: "هناك حالتان فقط ظهرت في الدوري المصري ثُبت تعاطيهما للمنشطات، وتم إرسال خطاب رسمي من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لاتحاد كرة القدم، طالبنا من خلاله بإرسال اللاعبين إلى لجنة الاستماع في المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات".

وأضاف: "فيروس كورونا يسبب التهابات بعضلة القلب، وأحذر الرياضيين، وقد يتسبب في جلطات حتى بعد التعافي من هذا المرض".