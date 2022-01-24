شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن مهاجم الأهلي يبدأ اليوم التأهيل من إصابة السمّانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ حسام حسن مهاجم الأهلى اليوم الاثنين، برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة الأخيرة التى لحقت به وتحرمه من تدريبات الفريق الجماعية قرابة الأسبوعين.

وأعلن الأهلى أمس، السبت، أن حسام حسن سيغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة تصل إلى أسبوعين بسبب إصابته فى عضلة السمانة.

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن الأشعة التى خضع لها حسام حسن صباح السبت أثبتت إصابته بشد فى عضلة السمانة، موضحاً أن حسام حسن سيبدأ تنفيذ برنامج تأهيل بدنى بداية من اليوم الاثنين للتعافى من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المقاولون العرب ولم يستكمل بسببها اللقاء.

وتعادل الأهلى مساء الجمعة أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة، وسيلعب المارد الأحمر فى الجولة المقبلة أمام سموحة بالجولة الرابطة لكأس الرابطة.