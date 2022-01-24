شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يعلن وصول البطاقة الدولية للتونسى بلال آيت مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى إيسترن كومبانى وصول البطاقة الدولية للتونسى بلال آيت مالك الوافد الجديد إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، ليصبح اللاعب جاهزا للمشاركة فى مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

وتعاقد إيسترن كومبانى مع صانع الألعاب التونسى صاحب الـ25 عاما القادم من نادى الملعب التونسى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكانت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة قررت تعديل موعد مباراة إيسترن كومبانى أمام بيراميدز، ضمن الجولة الرابعة من كأس رابطة الأندية المحترفة والتى كان مقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل 26 يناير على ملعب بتروسبورت.

وقررت رابطة الأندية تعديل موعد مباراة إيسترن كومبانى أمام بيراميدز لتقام فى الثانية والنصف عصرًا من نفس اليوم، بسبب تزامنها مع موعد مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار المقرر لها فى السادسة من مساء يوم الأربعاء 26 يناير ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان مسئولو بيراميدز قد أتموا إجراءات إعارة إبراهيم حسن، لاعب الفريق الكروى الأول، لصفوف الاتحاد السكندرى حتى نهاية الموسم الجارى، مع وجود بند يمنح زعيم الثغر أحقية شراء اللاعب بشكل نهائى فى نهاية الموسم.