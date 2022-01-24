شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: كارتيرون يهدد بشكوى الزمالك بسبب العقوبة.. ويصدم الإدارة بشأن سيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "علم "بوكس تو بوكس" أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رفض بشكل نهائي توقيع عقوبة عليه والخصم من مستحقاته بعد الخسارة من غزل المحلة بثلاثية نظيفة".

وأضاف: هدد كارتيرون بتقديم شكوى ضد إدارة الزمالك حال الخصم من مستحقاته بداعي أن بطولة كأس الرابطة ودية وغير مدرجة في عقده من الأساس ولا يحق للإدارة الخصم من مستحقاته حال خسارتها واستشهد المدرب بأنه لن يحصل على أي مكافأة حال الحصول على كأس الرابطة لانها غير موجودة في عقده.

وتابع: تمسك كارتيرون بالحصول على قيمة راتبه لشهر يناير كامل بدون الخصم من مستحقاته نهائيًا، وطلب كارتيرون من وكيل أعماله بإرسال خطاب لإدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة لشرح الأمر لهم والرد على البيان الذي أصدروه ضده.

واستطرد: "نقل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك رسالة إلى مسئولي القلعة البيضاء فيما يتعلق بالمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق.

وأردف: أكد كارتيرون لمسئولي الزمالك بأن رحيل المغربي أشرف بن شرقي يعتبر كارثة فنية بالنسبة له بسبب عدم وجود بديل له بين صفوف الفريق حتى الآن، والأفضل هو استمراره لنهاية الموسم الحالي مع الفرق.

وفجّر المدرب مفاجأة بتأكيد أن رزاق سيسيه غير جاهز حتى الآن بنسبة 100% ولا يمكن أن يعوِّض رحيل بن شرقي.

قال شبانة: "تسود حالة من الغضب من جانب يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك تجاه إدارة القلعة البيضاء بسبب تكرار الهجوم عليه منذ عودة المجلس الحالي، بالإضافة إلى خروج تسريبات بالأمس عقب مباراة غزل المحلة بنية الإدارة في بيعه، وأنه كان أحد اللاعبين الذين يقصدهم رئيس الزمالك".

وأضاف: "أكد مصدر داخل الزمالك أن انقلاب إدارة الزمالك على أوباما لسببين؛ الأول هو كون حازم فتوح وكيل أعماله وهو نفس وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حيث يرتبط مسئولو الزمالك بخلافات قوية مع حازم فتوح".

واختتم: "أشار المصدر إلى أن السبب الثاني هو رفض اللاعب تعديل عقده والذي اعترض عليه رئيس الزمالك بعد عودته لوجود بعض البنود التي اعترضوا عليها، وعلى رأسها حصوله على أعلى راتب في الفريق مقارنة بأي لاعب يلعب في نفس مركزه".