شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدى يُصعّد أربعة ناشئين للفريق الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وانتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر الأحد، فى معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، استعدادًا لمباراته فى الجولة الرابعة من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر الأربعاء المقبل باستاد برج العرب.

وتضم القائمة 32 لاعبًا على النحو التالي:

في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، عصام ثروت ، محمد شحاته ، الناشئ إيهاب العايدي.

في خط الدفاع : إسلام صلاح ، عمرو موسى ، أحمد شديد ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، علاء عطا ، أحمد علاء ، إسلام المزين.

في خط الوسط : فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، حسن علي ، محمد جريندو ، حجاج عويس ، أحمد الشيخ ، مصطفى سلطان ، أحمد حمودي ، محمد عنتر ، إلياس الجلاصي ، زياد فرج ، أسامة الجزار ، الناشئ محمد الظريف.

في خط الهجوم : أوستين أموتو ، حسين رجب ، محمد بلح ، عمرو مرعي ، الناشئ مهند صادق ، الناشئ عمرو المرسي.