شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا: أملك عروضا من الدوري المصري وأنا على ذمة الأهلي حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد والتر بواليا، مهاجم الأهلي، وجود عدد من العروض من الدوري المصري للانضمام لأحد الأندية في انتقالات يناير الجارية.

وقال بواليا، في تصريحات تلفزيونية: "أتواجد حاليا في الكونغو، كان نفسي أكمل مع النادي التركي ولكن تم فسخ عقدي وحاليا أنا على ذمة النادي الأهلي".

وأضاف: "لدي عدد من العروض في الفترة الحالية، ولم أحسم قراري حتى الآن، أملك عروض من الدوري المصري ومن خارجه، ولكنني لم أحسم وجهتي الحالية".

واختتم بواليا تصريحاته: "الخطوة المقبلة مهمة في مشواري ويجب التركيز في اختياري جيدًا".