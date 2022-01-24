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بواليا: أملك عروضا من الدوري المصري وأنا على ذمة الأهلي حاليا

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القاهرة - سامية سيد - أكد والتر بواليا، مهاجم الأهلي، وجود عدد من العروض من الدوري المصري للانضمام لأحد الأندية في انتقالات يناير الجارية.

وقال بواليا، في تصريحات تلفزيونية: "أتواجد حاليا في الكونغو، كان نفسي أكمل مع النادي التركي ولكن تم فسخ عقدي وحاليا أنا على ذمة النادي الأهلي".

وأضاف: "لدي عدد من العروض في الفترة الحالية، ولم أحسم قراري حتى الآن، أملك عروض من الدوري المصري ومن خارجه، ولكنني لم أحسم وجهتي الحالية".

واختتم بواليا تصريحاته: "الخطوة المقبلة مهمة في مشواري ويجب التركيز في اختياري جيدًا".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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