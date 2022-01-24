شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: تأهل تونس على حساب متصدر مجموعتنا يؤكد أن الكرة لا تعرف المستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن المنتخب الأول شهد حالة من تنظيم الصفوف بعد الخسارة من نيجيريا في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية، موضحا أن شخصية اللاعب المصري تظهر عند الضغوط.

وقال غريب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "تونس التي تأهلت ضمن أفضل ثوالث رغم غياب عدد كبير من لاعبيها الأساسيين نجحت في إخراج نيجيريا متصدر مجموعتنا والمنتخب الوحيد الذى جمع 9 نقاط من دور المجموعات، وهذه رسالة أن كرة القدم لا تعرف المستحيل".

وأضاف: "تابعنا كوت ديفوار في الدور الأول، لم تكن في أفضل حالتها، وتألقها أمام الجزائر جاء بفضل الحالة السيئة للمنتخب الجزائري، هو منتخب كبير لكن ليس مرعب".

واختتم المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "نستطيع أن نصنع ريمونتادا ونقدم مباراة كبيرة أمام كوت ديفوار، ولدينا أكثر من 15 لاعبا يشارك لأول مرة في البطولات الأفريقية، هؤلاء اللاعبون يحتاجون الدعم، ونستحق أن نظهر بشكل أفضل".