شكرا لقرائتكم خبر عن والده: محدش يتكلم عن محمد النني.. هو يقول وإحنا نسمع له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ناصر النني، والد محمد النني لاعب خط وسط منتخب مصر ونادي آرسنال، عن الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الماضية.

وقال ناصر النني، في تصريحات تليفزيونية: "محمد النني لاعب بيحب مصر، مخلص لشعب مصر، بقاله 7 سنين تقريبا في المنتخب، بيلعب في واحد من أكبر أندية العالم".

وأضاف: "يوم الأربع كلنا ندعي إن منتخب مصر يكسب، الناس لازم تشيد وتؤازر اللاعبين في مواجهات أمم إفريقيا".

وتابع: "إحنا مينفعش نتكلم عن محمد النني، النني هو اللي يقول واحنا نسمعله، هو بيلعب في احسن نادي في العالم".

واستطرد: "النقد البنّاء مهم، إحنا بنلعب باسم مصر اللي هتكسب إن شاء الله، أساطير آرسنال بيشيدوا دايما بمحمد النني، اللي لعب كورة حتى لو أعلى مستوى مينفعش يتكلم عن محمد صلاح ومحمد النني".

واختتم ناصر تصريحاته: "نجلي يطالبني دايما بالسكوت وعدم الرد على الانتقادات التي يتعرض لها".