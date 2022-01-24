شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تونس يتحدث عن حالة علي معلول وموقف مصابي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث هشام بن عمران، عضو اتحاد الكرة التونسي ورئيس لجنة المنتخبات في تونس، عن موقف مصابي المنتخب بفيروس كورونا.

وقال هشام بن عمران، في تصريحات تليفزيونية: "رغم الغيابات والمشاكل التي نواجهها قدرنا نتأهل، إن شاء الله نقدر نوصل لبعيد ونكمل في البطولة".

وأضاف: "مباراة كرة القدم مفيش حاجة اسمها نتيجة مسبقة، مستوى الفريق في أرض الملعب هو اللي يحكم، مستوانا كان كبير في اللقاء وقدمنا لقاء جيد أمام فريق عنيد زي المنتخب النيجيري".

وتابع: "الحالة الصحية للاعبي المنتخب التونسي عادية ولا توجد أعراض للمصابين بفيروس كورونا، إن شاء الله في المباراة القادمة يكون اللاعبون عادوا".

واختتم: "علي معلول لا توجد أعراض لديه، ولكن نتيجة العينة من المختبر بتكون غريبة، منقدرش نقول إن فيه تلاعب في النتائج وبنضع حسن نية، كل يوم يخضع اللاعبين لمسحة ومن تتحول عينته لسلبية ينضم للتدريبات مباشرة".