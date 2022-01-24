شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: الأهلي يستقر على صبحى كأول صفقة لشركة الكرة.. وإصابة بانون تنقذ ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "كشف النادي الأهلي حقيقة الدخول في مفاوضات مع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك والذي ربط البعض اسمه مع الأهلى خلال الفترة الماضية".

وأضاف: أكد مصدر أن أبو جبل حارس جيد ولكن التفاوض معه مجرد محاولات من وكلاء اللاعبين لاستخدام اسم الأهلي ورقة ضغط على الزمالك لحسم ملف تجديد عقده خاصة عقد اللاعب بالزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي لا يعني دخول الأهلي في أي مفاوضات لضمه خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "أضاف المصدر أن الأهلى يمتلك ثلاثة حراس مميزين على أعلى مستوى وهم محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومن ثم ليس فى حاجة للتعاقد مع حارس مرمى جديد خاصة بعد الاتفاق علي محمد صبحي حارس الزمالك والمعار إلي فاركو كأحد أولويات القلعه الحمراء لضمه خلال الفتر المقبلة".

واستطرد: "رفض الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي رحيل رامي ربيعة مدافع الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري".

وأردف: "جاء القرار بعد إصابة بدر بانون وتأكد غيابه عن مونديال الأندية في الإمارات مطلع الشهر المقبل، وذلك وفقا لتقرير الجهاز الفني الذي أكد حتمية استمرار اللاعب".

واختتم: "كان ربيعة قد حصل على وعد بدراسة للعروض التي تلقاها للرحيل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد أو 6 أشهر من بداية الشهر الجاري إلا أن إصابة بانون أنهت المسألة ببقائه في الأهلي.

وكشف مصدر مسئول أن رامي ربيعه قد انهي اتفاقه مع مسئولو فيوتشر إف سي لضمه على سبيل الأعارة حتي نهاية الموسم، في ظل ابتعاده عن المشاركة الأساسية في الفترة الأخيرة.

وكانت محاولات مسئولو الأهلي قد فشلت في استعادة محمد عبد المنعم، لاعب الفريق المعار لفيوتشر، بعد رفض الأخير قطع الإعارة، وتمسكه ببقاء اللاعب لنهاية الموسم.