شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ثنائي المقاصة الأجنبي.. وأتولي يصل خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل ثنائي المقاصة الأجنبي الكاميروني ديفيد والإيفواري سيرجي ايريك إلى القاهرة، خلال الساعات الماضية، للانتظام في تدريبات الفريق الفيومي، استعدادا لخوض مباريات كأس الرابطة.

وتأخر وصول النيجيري أتولي جوزيف، مهاجم المقاصة، عن الوصول إلى القاهرة، والانتظام في تدريبات فريقه، ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الـ48 ساعة القادمة.

ويواصل فريق المقاصة تدريباته على ملعب الفيوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الرابطة، حيث سيسافر إلى الإسكندرية يوم الثلاثاء للمبيت بها استعدادا لمواجهة زعيم الثغر.

وحقق المقاصة فوزين في كأس الرابطة على المصري وإيسترن كومباني في الجولتين الأولى والثانية، فيما تلقى خسارة وحيدة من فيوتشر في الجولة الثالثة ليصل إلى 6 نقاط في المركز الثالث.