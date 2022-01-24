شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطلب ضم هشام صلاح من الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، عن تلقيه عرضا ضخما من مسئولي نادى بيراميدز للاستغناء عن خدمات هشام صلاح، نجم زعيم الثغر، في الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكدا فى ذات اللحظة أنه لم يتلق اتصالات بشكل مباشر من الأهلى لضم اللاعب.

وأضاف مصيلحي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، أنه تلقى عرضين للاستغناء عن خدمات هشام صلاح، مؤكدا أنه لن يفرط في جهود اللاعب في يناير الجاري.

وتابع رئيس الاتحاد السكندرى: "هدفنا الموسم الحالي المربع الذهبى ونمتلك الاستقرار الفني الذى يؤهلنا إلى ذلك بقيادة حسام حسن"،

واختتم: "حسام وإبراهيم سعداء بصفقة إبراهيم حسن، وسددنا قيمة الصفقة واللاعب سيتواجد اليوم في تدريبات الاتحاد السكندرى".

من ناحية أخرى يخطط حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لصفقة تبادلية مع فريق غزل المحلة لدعم صفوف زعيم الثغر فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية للمنافسة على مركز متقدمة بجدول الدورى المصرى الممتاز.

وطلب حسام حسن من إدارة الاتحاد السكندرى التعاقد مع هشام بلحة جناح غزل المحلة لقناعته الفنية بقدرات اللاعب ولسد ثغرات الجناح، خاصة بعد التألق اللافت الذى ظهر عليه اللاعب مع زعيم الفلاحين.

ووافقت إدارة نادى الاتحاد السكندرى على طلب حسام حسن، وقامت بفتح خطوط اتصال مع مسئولي غزل المحلة للحصول على خدمات هشام بلحة، حيث عرضت إدارة زعيم الثغر اللاعبين أحمد راشد وأحمد حجى ومبلغ 5 ملايين جنيه وتنتظر رد إدارة غزل المحلة.