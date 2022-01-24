منظمة مكافحة المنشطات: اكتشفنا إيجابية عينات لاعبيّ كرة قدم فقط.. وبامبو أحدهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

أكد حازم خميس رئيس لجنة مكافحة المنشطات المصرية، أن لاعبين اثنين فقط في لعبة كرة القدم تم اكتشاف إيجابية العينات الخاصة بهما خلال الفترة الماضية بين أندية الدوري المصري.

وأشار خميس في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الثنائي المكتشف من بينهما كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، إلى جانب لاعب آخر لن يتم الكشف عن اسمه لحين انتهاء التحقيقات.

وقال خميس: "لاعبان فقط في الدوري المصري من تم اكتشاف تعاطيهما للمنشطات، أحدهما هو كريم بامبو وانتهى إيقافه بحلول شهر يناير الجاري، وهناك لاعب آخر لن نكشف عنه الآن".

وأكمل: "خلال العاميين الماضيين اكتشفنا تسعة حالات ثبتت إيجابية تعاطيهم للمنشطات، منهم هذا الثنائي فقط بين كل لاعبي كرة القدم".

واختتم: "اللاعب الآخر لن نفصح عنه الآن سوى بعد انتهاء كل الإجراءات والتحقيقات الخاصة به، هي إجراءات صعبة وطويلة لكن لا بد منها، لأن في النهاية القرار ربما يكون الإيقاف حتى أربع سنوات، وهي مدة قاسية على أي لاعب".