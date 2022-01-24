منتخب تونس: معلول لا يشعر بأي أعراض لكن مازال مصاب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح هشام بن عمران رئيس بعثة المنتخب التونسي في كأس الأمم الأفريقية، بأن علي معلول لاعب نسور قرطاج والنادي الأهلي مازال مصابا بفيروس كورونا (COVID-19).

وقال معلول في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "علي معلول لا يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا، لكن التحليل الخاص بالمختبر الطبي يخرج نتائج إيجابية لأقل درجات الإصابة بفيروس كورونا".

وتابع: "نتعامل بحسن نية مع الأمر وكل من يقولوا أنه يعاني من فيروس كورونا نستبعده حتى تأتي النتيجة سلبية من المختبر الطبي".

وأضاف: "هناك مسحة جديدة لكافة اللاعبين بشكل يومي وإذا تحولت حالة أي لاعب من إيجابية لسلبية ينضم إلى التدريبات بعدها مباشرة".

يعاني علي معلول من فيروس كورونا منذ عدة أيام بعدما وصلت حالات الإصابة في صفوف المنتخب التونسي إلى 12 حالة، قبل أن تتراجع الإصابات إلى 7 لاعبين خلال مواجهة منتخب نيجيريا في دور الـ16.