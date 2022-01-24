دي يونج يقود برشلونة للفوز على ألافيس في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

فاز فريق برشلونة على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز للاعبه فرينيكي دي يونج الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

ورفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس، محققا انتصاره التاسع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ثمان.

فيما توقف رصيد ألافيس عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، متلقيا هزيمته الـ13 هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.