الخطيب يتلقى دعوة من "كاف" لحضور نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي، دعوة من باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لحضور نهائي بطولة الأمم الإفريقية التي تجرى فعالياتها حاليا بالكاميرون، وذلك يوم ٦ فبراير المقبل على الملعب الأوليمبي بمدينة ياوندي.

جاء نص الدعوة كالتالي:-

عزيزي السيد محمود الخطيب.. أتمنى لك ولجميع أحبابك سنة سعيدة وجديدة مليئة بالخير.. وبالنيابة عن الكاف وجميع الدول الأعضاء به، نود أن ندعوكم لحضور نهائي بطولة الأمم الإفريقية التي تجرى حاليا بالكاميرون. وذلك يوم الأحد ٦ فبراير القادم، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الكاميرون على الملعب الأوليمبي بمدينة ياوندي.. وسوف يقوم السيد موسينجو أومبا، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالتواصل مع الإدارة المختصة لتوضيح كافة الأمور الخاصة بدعوتكم.. مع تحياتي، باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

وفي سياق متصل، يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة أمام كوت ديفوار في إطار منافسات دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا.

وفي حال فوز منتخب مصر في مواجهة دور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية، سيواجهة الفائز من مواجهة المغرب ومالاوي في الدور ربع النهائي.