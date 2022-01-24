"إذا تحدث يستمع الجميع".. والد النني يرد على منتقديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح ناصر النني، والد محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي آرسنال، بإن النقد الذي يتعرض له نجله غير مقبول كونه يلعب لأفضل نادي في العالم.

وقال ناصر النني في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "محمد النني لعب في أكبر نادي في العالم، نادي الآرسنال لكي نتكلم عن محمد النني لا يوجوز أن نتكلم، المفترض أن يتكلم النني ونحن نسمع".

وتابع: "أساطير الأرسنال يتكلمون عن محمد النني، فلا يمكن نتكلم عن ناس مثل صلاح والنني لأنهم يشرفنا".

وأضاف: "نحن نفرح باللاعب الذي يلعب في الأهلي والزمالك، فما بالك النني في آرسنال".

وواصل: "محمد دائما يطالبني بالهدوء، وعدم الرد على أحد، لأننا جميعا نشجع مصر، لكن النني يلعب باسم مصر وليس لاعب أوروبي أتي ليلعب معنا".

ويشارك محمد النني ضمن صفوف منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، ويستعد لمواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 من المنافسات.