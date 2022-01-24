ملف الخليج 365.. مفاجأة تونسية.. رحيل لاعب الزمالك.. وحكم مصر وكوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد اليوم الأحد العديد من الأحداث القارية والمحلية، لعل أبرزها صعود منتخبي تونس وبوركينا فاسو لدور الثمانية من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز أخبار الأحد، كالتالي:

رسميًا.. الإعلان عن طاقم حكام مباراة مصر وكوت ديفوار بكأس الأمم

"أنت باشا".. التعاون يعلن ضم مصطفى فتحي رسميا

"لا أهلي ولا زمالك".. رئيس مكافحة المنشطات: 6 لاعبين من الدوري الممتاز نتائجهم إيجابية

تونس تُقصى نيجيريا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

"من المهم تحقيق نتائج جيدة في غيابهما".. كلوب يعلق على غياب صلاح وماني

منتخب مصر يواصل استعداداته لكوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا

نبيه ونيمار يقودان الزمالك للفوز على المريخ السوداني وديًا

ليفربول يواصل مطاردة سيتي بفوز على كريستال.. وأرسنال يسقط أمام بيرنلي

مصدر بالأهلي لمصراوي: لا نفكر في عودة بادجي ومن حق أميان ضمه نهائيا

بوركينا تحطم "عناد" الجابون وتخطف البطاقة الأولى لربع نهائي كأس الأمم

مصدر لمصراوي: 3 عروض لزياد طارق في يناير

بالفيديو.. كوكا يدخل نادي المائة في أوروبا

بمشاركة كهربا.. هاتاي يتعادل مع ريزا سبور في الدوري التركي

دعوة رسمية من كاف لمرتضى منصور (مستند)