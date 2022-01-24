الامارات | محمد صلاح مستاء.. وهذا ماطلبه من اتحاد الكرة المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مستاء.. وهذا ماطلبه من اتحاد الكرة المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير إعلامية، أن نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، محمد صلاح تواصل بشكل مباشر مع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، معربا عن استيائه من تصريحات مثيرة للجدل أطلقها عضو الاتحاد الحاج عامر، والتي ألمح فيها إلى كون محمد صلاح يبدو حزين و«شاهب الوجه» وهو في صفوف منتخب مصر وذلك على عكس ما تبدو عليه الأوضاع وهو في ليفربول.

وبحسب المصادر، فإن محمد صلاح قد طالب من مسؤولي اتحاد الكرة عدم الحديث حول أي شيء يخصه في منتخب مصر، وهذا بسبب كون تصريحاتهم تعد «مستفزة» للجمهور المصري، والذي يبدأ في تحميل اللاعب مسؤولية أداء المنتخب في الفترة الحالية.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، التي تداولتها وسائل إعلام محلية، فإن محمد صلاح كان في حالة من الغضب والاستياء بعد هذه التصريحات والتي أثارت جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن محمد صلاح يمر في حالة من التوتر، وذلك بسبب خلافات بينه هو ووكيل أعماله رامي عباس من جهة وبين إدارة ليفربول من الجهة الأخرى، وخاصة لكون الأخيرة ترفض تجديد عقد اللاعب بالراتب الذي يريده.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news