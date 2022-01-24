تونس تُقصي نيجيريا وتتأهل لمواجهة بوركينا فاسو فى ربع نهائي أمم أفريقيا.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - حسم منتخب تونس تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، عقب تغلبه على نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد على ملعب "رومدي أدجيا" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وشهد الشوط الأول ضغط كبير من المنتخب النيجيري الذي يمتاز لاعبيه بلياقة بدنية عالية على نظيره التونسي، فيما حاول نسور قرطاج اللعب على المرتدات.

وفي بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 47 سجل قائد المنتخب التونسي يوسف المساكني هدفا رائعا من خلال مجهود فردي ثم مراوغة خارج منطقة الجزاء وتسديدة صاروخية فشل حارس نيجيريا في التعامل معها.

حسم منتخب تونس تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، عقب تغلبه على نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد على ملعب "رومدي أدجيا" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وشهد الشوط الأول ضغط كبير من المنتخب النيجيري الذي يمتاز لاعبيه بلياقة بدنية عالية على نظيره التونسي، فيما حاول نسور قرطاج اللعب على المرتدات.

وفي بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 47 سجل قائد المنتخب التونسي يوسف المساكني هدفا رائعا من خلال مجهود فردي ثم مراوغة خارج منطقة الجزاء وتسديدة صاروخية فشل حارس نيجيريا في التعامل معها.