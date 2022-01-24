شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: مصر قادرة على تخطى السنغال.. وهذه رسالتي للاعبين لمواجهة كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على قدرة منتخب مصر، بالفوز على منتخب السنغال في المباراتين الفاصلتين بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال حازم، في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc: "أرى أن فرص منتخب مصر كبيرة في تخطي السنغال والتأهل لمونديال قطر 2022 فنحن نمتلك تاريخا كبيرا".

وأضاف: "الجهاز الفني واللاعبين واتحاد الكرة والجميع يعلم أهمية وقيمة مباراتي السنغال بتصفيات المونديال، وستقام المباراة في حضور الجماهير وبكثافة ونسعى ذلك مع كل الجهات سواء في استاد القاهرة أو برج العرب".

وتابع: "سنبحث مع كيروش كل الأمور الخاصة بالاستعدادات وسنساعد المدير الفني على تلبية كل طلباته قبل هذه المواجهة الهامة".

وتطرق عضو مجلس إدارة الاتحاد عن مباراة مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، حيث علق: "مباراة كبيرة بالطبع تنتظر مصر أمام كوت ديفوار وأطالب اللاعبين بعدم الخوف والقلق واللعب بتركيز وبروح كبيرة ومنتخب مصر قادر على الفوز والتأهل لربع النهائي".

واستطرد: "الفروقات أصبحت صغيرة بين المنتخبات في أمم إفريقيا وأرى أن البطولة ضعيفة وفقيرة فنيا، ولا يوجد هناك مهارات والفرص ليست قليلة في المباريات".

واختتم: "مستوى المنتخب في أول مباراة لم يكن جيدا ثم تحسن في مباراتي غينيا بيساو، لكن لم يصل للمستوى المأمول، لكن أعتقد أن الأداء سيكون قويا في مباراة كوت ديفوار وسنقدم مباراة كبيرة".