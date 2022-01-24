شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون السعودي: لن نكون كوبري لانتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي في المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعود الرشودي، رئيس نادي التعاون السعودي، أن الفريق تعاقد مع مصطفى فتحي، لاعب الزمالك، من أجل حاجة النادي له في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعب يملك إمكانيات مميزة.

وقال الرشودي، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "نحتاج لمصطفى فتحي في الفترة الحالية، وتعاقدنا معه ليس لبيعه لناد آخر".